На площади Свободы появилась новая разметка для парковки. Теперь платные места отделены синими линиями, бесплатные – белыми, желтая разметка парковку запрещает.

Цель разметки – поддержание порядка и благоустройства на площади, сообщил «Суспільному» директор коммунального предприятия «Харьковпарксервис» Дмитрий Мандриков.– Парковочные места, расположенные по периметру и помеченные синей линией, – платные. Там, где синей линии нет и дорожная разметка, дорожные знаки позволяют останавливаться и парковаться, можно парковать автомобили бесплатно, – уточнил директор КП.За платные места можно рассчитаться с помощью приложения «E-парковка», SMS-сообщения, приложения «Приват24» или купив талон в киоске рядом с парковкой, говорится на информационном стенде.Разметку нанесли на прошлой неделе. По словам Дмитрия Мандрикова, на площади Свободы могут разместиться около 300 машин.Урбанистка Евгении Дулько такое использование площади считает нецелесообразным. По ее словам, парковка стала главной функцией площади Свободы из-за отсутствия других сценариев ее использования.– Вопрос, видимо, не только в парковке – это уже следствие проблемы. Проблема в назначении площади. Для чего такая большая площадь в городе? Используем ли мы ее потенциал и возможности? Это и есть насущный вопрос, который мы должны начать решать – чем быстрее, тем лучше. Если этого не делать, площадь навсегда останется парковкой, – считает Евгения Дулько.