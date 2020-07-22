Кабинет Министров Украины продлил действие адаптивного карантина до 31 августа 2020 года. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 22 июля.

«В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах - районах, устанавливается зеленый, желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Уровень определяется автоматизированным программным обеспечением на основе определенных алгоритмов и собранных данных и утверждается Национальной комиссией ТЭБ и ЧС», - отметил Министр здравоохранения Украины Максим Степанов.При этом глава Минздрава Максим Степанов отметил, что даже для «зеленой зоны» продолжают действовать определенные карантинные ограничения.«Все критерии разработаны на основе нашего опыта и опыта западных партнеров ...«Зеленая зона» не означает полное снятие карантина», - подчеркнул Максим Степанов.Следовательно, речь идет о таких карантин для «зеленой зоны»:- в общественных зданиях обязательным является ношение маски или респиратора;- проведение массовых мероприятий может происходить при условии пребывания не более 1 человека на 5 квадратных метров;- кинотеатры должны быть заполнены не более чем на 50%;- пассажирские перевозки должны проходить только для пассажиров на сидячих местах.Согласно постановлению, регионом с широким распространением COVID-19 считается такой, в котором есть хотя бы один из следующих признаков:- загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет более 50%;- среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 на 100 тыс. Населения в течение последних семи дней- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;- показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.В зависимости от уровня эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории региона или отдельных административно-территориальных единицах применяются соответствующие ограничительные противоэпидемические мероприятия.