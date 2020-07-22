По состоянию на 22 июля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 2303 случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 4 731 подозрение на COVID-19, из которых 3 138 случаев подтверждено. Под подозрением остаются 150 человек, из них 142 - жители Харькова. Также за это время 1 748 пациентов выздоровели, 119 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22 июля в Украине лабораторно подтверждено 60 995 случаев COVID-19, 1 534 человека умерли, 33 172 пациента выздоровели. За последние сутки зафиксировано 829 новых случаев коронавирусной болезни.