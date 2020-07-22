Правительство утвердило ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" поставщиком "последней надежды" сроком на 3 года как победителя соответствующего конкурса.

Решение было принято 22 июля на заседании Кабмина.Поставщик "последней надежды" - компания, которая обязана в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если он останется без поставщика.Среди основных требований к ППН указанная способность компании обеспечить резерв в 3,514 млрд куб. м газа, что соответствует максимальному месячному потреблению в отопительный сезон 2019/2020.Напомним, что ранее Минэнергетики на заседании конкурсной комиссии определило ООО "ГК "Нафтогаз Украины" поставщиком "последней надежды" (ПОН) на рынке природного газа для нужд населения.Сообщалось, что группа «Нафтогаз» подала две заявки от двух компаний на участие в конкурсе на поставщика "последней надежды" (ПОН) для населения. Документы для участия в конкурсе подали: НАК "Нафтогаз Украины"и ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" (ГСК).