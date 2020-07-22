Житель Харьковского района выращивал запрещенные растение на территории своего домовладения.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, полицейские Московского отделения полиция провели обыск в доме жителя Харьковского района, в ходе которого на территории домовладения правоохранители обнаружили около 96 кустов конопли и полкило каннабиса."Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2. ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. За совершение преступления мужчине грозит лишение свободы от 3 лет до 7 лет", - сообщили в ведомстве.