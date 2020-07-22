Харьковский филиал Всеукраинского благотворительного фонда «Деполь Украина» в настоящее время реконструирует строение под приют для бездомных лиц.

Как сообщила 22 июля во время заседания исполнительного комитета Харьковского городского совета заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан, приют будет рассчитан на 30 человек.- С «Деполь Украина» мы сотрудничаем более 10 лет. Они работают, прежде всего, с людьми, которые выходят из мест лишения свободы, помогают им социализироваться. Также у них есть два приюта в Песочине для женщин из числа сирот, которые родили ребенка, но им негде жить. Фонд оказывает им различную помощь, в том числе в трудоустройстве. Все это делается за счет средств фонда, - рассказала Светлана Горбунова-Рубан.В связи с активной социальной позицией филиал «Деполь Украина» решением исполкома был освобожден от паевого участия в развитии инфраструктуры города Харькова.