Работаю уборщицей. Скоро мне нужно будет оформлять пенсию. Соседка сказала, что теперь пенсия теперь будет назначаться автоматически. Объясните, как это происходит? Что для этого нужно? Лидия Викторовна

Действительно, Пенсионный фонд Украины разработал и внедрил в опытную эксплуатацию новую сервисную услугу – автоматическое назначение пенсии.Как разъяснили в Пенсионном фонде, с 1 июля 2020 года пенсии могут назначаться автоматически при достижении пенсионного возраста. Украинцам больше не нужно будет лично обращаться в управление Пенсионного фонда.– Сервис позволяет предоставить всю необходимую для назначения пенсии информацию заранее и провести проверку имеющихся в Пенсионном фонде данных. Услуга предоставляется посредством вебпортала с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП), – рассказали в ПФУ.Однако чтобы пенсия по возрасту была назначена автоматически, необходимо авторизоваться на сайте Пенсионного фонда с помощью электронной подписи, заполнить заявление и анкету, добавить скан-копии документов для подтверждения права на доплаты и льготы, а также подписать анкету-заявление цифровой подписью и направить ее в орган ПФ.После обработки анкеты-заявления пользователь получит информацию об автоматическом назначении и размере пенсии с помощью СМС, вебпортала и через мобильное приложение.В ближайшее время, обещают в Пенсионном фонде Украины, услуга будет доступна и пользователям вебпортала Пенсионного фонда, не имеющих КЭП. Они смогут предоставлять необходимые документы, авторизовавшись с использованием банковской идентификации (BankID).