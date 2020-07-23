В Украине с 1 августа будет действовать адаптивный карантин с разбивкой областей на зоны - от "зеленой" до "красной". При этом "зеленая зона" не означает полного снятия карантина. Соответствующее постановление было принято в среду на заседании Кабмина.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что сегодня принимается новое постановление об адаптивном карантине, которое будет действовать в период с 1 по 31 августа.- В чем отличие. В зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе или отдельных районах, устанавливается зеленый, желтый, оранжевый или красный уровень эпидемиологической опасности распространения COVID-19, - сообщил он.Для определения, к какой из зон относится та или иная область, будут применяться те же показатели, что и сейчас:- загруженность в больницах не более 50% койко-мест;- среднее количество проведенных тестов - не меньше 24 на 100 000 населения;- коэффициент выявления случаев инфицирования - не больше 11%;- показатель динамики роста случаев инфицирования - не больше 10%.- Когда нет превышений, область и все ее районы находятся в "зеленой зоне", в которой действуют такие ограничения: в общественных зданиях - маска или респиратор, при проведении массовых мероприятий - не больше одного человека на пять квадратных метров, заполненность в кинотеатрах и театрах - 50%, перевозка пассажиров только на сидячих местах, - рассказал он.По словам Степанова, если индикаторы будут меняться пять дней подряд, то область/район сразу перейдет в желтую (так называемую буферную зону, которая означает несущественные изменения), или в оранжевую или красную зону.