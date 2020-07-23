В Украине давно назрела реформа рынка такси, но все предыдущие попытки сделать его более цивилизованным и открытым, не продвинулись дальше законопроектов. Очередная инициатива выглядит более жизнеспособной. Чуть ли не впервые в ней учтены интересы всех участников рынка. Что может измениться для таксистов и пассажиров?Рынок такси в Украине, по словам председателя Ассоциации информационно-диспетчерских служб, председателя Харьковского областного отделения профсоюза таксистов Украины Сергея Старцева, сейчас на 95% процентов находится в тени. Его никто не контролирует, система лицензирования потерпела фиаско, отсутствует инструментарий для контроля безопасности и качества перевозок, нет действенных механизмов повышения конкуренции и компенсации пассажирам в случае аварии, а налоги и сборы от работы такси практически нулевые. Реформа этого рынка назрела давно, однако дальше многочисленных законопроектов дело не пошло.
– Законопроектов по данному поводу много. Каждый год, как правило, подается парочка якобы новых. Это даже не законы, а попытка внести дополнительные нормы, которые касаются в основном штрафов, – говорит Сергей Старцев.
В хотя очередной новый законопроект, по словам эксперта, еще очень сырой и нуждается в шлифовке, тем не менее он имеет шансы на жизнь, поскольку в нем учтены интересы всех участников рынка, в том числе – предложения ассоциации и профкома таксистов.
– Мы занимаемся законами Украины по такси с 2004 года, – рассказывает Сергей Старцев. – И началось все с того, что законодатели хотели запретить работать в такси самозанятым перевозчикам. А поскольку профсоюз именно их и представлял, мы за них боролись, поскольку понимали, что развитие рынка может происходить только с их участием. Провели несколько крупных акций в Киеве. А потом уже стали предлагать свое видение ситуации. Ну, кто лучше нас понимает, какие изменения должны быть на рынке такси?
Патент вместо лицензии
Ключевая новация – отказ от лицензирования легальных таксистов и узаконивание их работы путем патентования.
– Лицензирование, которое осуществляется на основании старого закона об автотранспорте, зарегулировано таким образом, что очень много времени и денег уходит на получение лицензии. В нашей стране слишком сложная процедура получения и нередки отказы по формальным причинам. А учитывая, что сейчас никто ничего не контролирует, включая Минтранс и полицию, лицензию никто и не получает. Кроме того, в Украине таксист может работать легально только через открытие ФЛП, чего большинство водителей избегает, опасаясь бюрократической машины украинской фискальной системы, – признает Сергей Старцев. – На рынке такси сегодня 250–300 тысяч человек занимаются перевозкой как таксисты-профессионалы. Есть еще «подзвезуны», которые утром по пути на работу подвозят кого-то, зарабатывая таким образом себе на бензин. А вечером, возвращаясь в работы, выполняют два-три заказа и тоже какую-то денежку в семью приносят. Если же услуги будут предоставлять только лицензиаты, на рынке останется 5% всех машин, существующих на рынке. Поскольку контроль вообще отсутствует, получать лицензию нет смысла. И сказать, что государство получает деньги от такси, нельзя. Чтобы урегулировать рынок, мы и предлагаем ввести пантентование.
Смартфон вместо таксометра
Следующий важный пункт – отмена обязательств по оформлению ФЛП. Это избавит водителей от необходимости самостоятельно подавать отчетность и платить налоги и взносы. Покупка патента будет одновременно уплатой всех сборов и налогов.
– Не нужно требовать от таксистов обязательно становиться ФОПами, платить социальный взнос, а определить стоимость патента, скажем, в 400 гривен в месяц, что не затруднит ни водителя, ни клиента (потому что, как известно, любые налоги в итоге ложатся на плечи конечного потребителя). И в течение двух-трех месяцев 90% перевозок будут зарегистрированы, – уверен Сергей Старцев.
Среди новаций – отмена обязательного наличия сертифицированного таксометра. Вместо него можно использовать смартфон. А вместо необходимости подавать документы в Укртрансбезпеку – лишь сообщение о начале деятельности, о чем будет свидетельствовать покупка водителем патента.
Нужно упростить проверки
Ну и, наконец, следует упростить проверки таксистов. Вместо проверки права заниматься хозяйственной деятельностью, лицензии, наличия таксометра, символики – проверять только наличие разрешения автомобильного индивидуального перевозчика (АИП).
Дополнительно предлагается создать реестр перевозчиков и диспетчерских служб.
– Регистрация всех такси невозможна на тех условиях, которые сегодня существуют в Мининфраструктуры, то есть через лицензирование. Мы предлагаем внесение в реестр по заявительному принципу, – говорит Сергей Старцев. – Законопроект предлагает вносить в реестр через Министерство инфраструктуры. В течение семи дней они будут рассматривать непонятно что, а потом вносить. По нашему мнению, схема эта должны быть сильно упрощена, иначе она тоже будет нерабочей. Допустим, тот, кто вносит в реестр перевозчика, должен иметь электронную подпись, например, какой-то директор информационной службы. Водитель зарегистрируется в реестре и будет на законных основаниях работать, если у него есть оплата на месяц или год по патенту. Вот, собственно, и все.
Как привлечь инвестиции?
Неудивительно, что при нынешнем абсолютно хаотичном рынке в Украине «взлетели» такие сервисы, как Uber, Uklon или Bolt, которые, не имея собственного автопарка и штата водителей, дали клиенту удобный сервис и определенную гарантию качества за счет возможности оценить водителей и внутренних механизмов контроля. Законопроект, по мнению, Сергея Старцева, позволит узаконить в Украине эти транснациональные службы такси и получать инвестиции.
– На сегодняшний день этих служб нет в Украине. Да, есть рекламный офис, но даже отделения с юридическим лицом не существует. Они находятся в Нидерландах. Кстати, мало кто знает, что если потребителю что-то не понравится в Uber, он может получить возмещение в размере до тысячи евро! Правда, для этого нужно обратиться в суд в Нидерландах – по месту регистрации европейского отделения Uber, – говорит глава профсоюза таксистов. – После внесения в реестр эта служба будет существовать на законных основаниях. Сейчас, когда вы едете на том же Uber в Харькове, оплата снимается с вашей карточки и уходит прямиком в иностранный банк. Украина не получает ни копейки. Хотя когда такие службы заходили на наш рынок, их принимали с распростертыми объятиями в расчете как раз на инвестиции.
Что получает пассажир?
Выгоды для всех участников процесса очевидны, подводит итог Сергей Старцев.
Пассажиры получают повышение качества и безопасности перевозок при сохранении доступной цены, а также возможность страховых выплат в случае ДТП. Водители – упрощение регистрации, возможность разовой уплаты всех налогов и сборов, отсутствие необходимости общения с фискальными органами, упрощение формата проверок (проверяется лишь наличие патента).
Не остается в накладе и государство.
– Во-первых, государство получает эффективные рычаги контроля в связи с выходом рынка из тени и понимание, что собственно происходит на этом рынке. А во-вторых – инвестиции и поступления в бюджет от продажи патентов, – уверяет Сергей Старцев. – Государство для рынка такси реально ничего не делало, но хочет получать деньги с этого процесса. Рынок такси готов их давать. Вопрос – сколько? Когда хочется получить очень много, это ничем не заканчивается. И какие бы страшные штрафы не были прописаны в законе, он не будет выполнятся. А 400 гривен за патент – да, это небольшая плата государству, но лишний миллиард от такси в год ему не помещает. На момент начального контроля рынка нужно идти по минимальной цене. Со временем условия можно пересматривать. Если же человек хочет быть частным предпринимателем – это его право.