В Украине давно назрела реформа рынка такси, но все предыдущие попытки сделать его более цивилизованным и открытым, не продвинулись дальше законопроектов. Очередная инициатива выглядит более жизнеспособной. Чуть ли не впервые в ней учтены интересы всех участников рынка. Что может измениться для таксистов и пассажиров?

Патент вместо лицензии

Смартфон вместо таксометра

Нужно упростить проверки

Как привлечь инвестиции?

Что получает пассажир?

Рынок такси в Украине, по словам председателя Ассоциации информационно-диспетчерских служб, председателя Харьковского областного отделения профсоюза таксистов Украины Сергея Старцева, сейчас на 95% процентов находится в тени. Его никто не контролирует, система лицензирования потерпела фиаско, отсутствует инструментарий для контроля безопасности и качества перевозок, нет действенных механизмов повышения конкуренции и компенсации пассажирам в случае аварии, а налоги и сборы от работы такси практически нулевые. Реформа этого рынка назрела давно, однако дальше многочисленных законопроектов дело не пошло.– Законопроектов по данному поводу много. Каждый год, как правило, подается парочка якобы новых. Это даже не законы, а попытка внести дополнительные нормы, которые касаются в основном штрафов, – говорит Сергей Старцев.В хотя очередной новый законопроект, по словам эксперта, еще очень сырой и нуждается в шлифовке, тем не менее он имеет шансы на жизнь, поскольку в нем учтены интересы всех участников рынка, в том числе – предложения ассоциации и профкома таксистов.– Мы занимаемся законами Украины по такси с 2004 года, – рассказывает Сергей Старцев. – И началось все с того, что законодатели хотели запретить работать в такси самозанятым перевозчикам. А поскольку профсоюз именно их и представлял, мы за них боролись, поскольку понимали, что развитие рынка может происходить только с их участием. Провели несколько крупных акций в Киеве. А потом уже стали предлагать свое видение ситуации. Ну, кто лучше нас понимает, какие изменения должны быть на рынке такси?Ключевая новация – отказ от лицензирования легальных таксистов и узаконивание их работы путем патентования.– Лицензирование, которое осуществляется на основании старого закона об автотранспорте, зарегулировано таким образом, что очень много времени и денег уходит на получение лицензии. В нашей стране слишком сложная процедура получения и нередки отказы по формальным причинам. А учитывая, что сейчас никто ничего не контролирует, включая Минтранс и полицию, лицензию никто и не получает. Кроме того, в Украине таксист может работать легально только через открытие ФЛП, чего большинство водителей избегает, опасаясь бюрократической машины украинской фискальной системы, – признает Сергей Старцев. – На рынке такси сегодня 250–300 тысяч человек занимаются перевозкой как таксисты-профессионалы. Есть еще «подзвезуны», которые утром по пути на работу подвозят кого-то, зарабатывая таким образом себе на бензин. А вечером, возвращаясь в работы, выполняют два-три заказа и тоже какую-то денежку в семью приносят. Если же услуги будут предоставлять только лицензиаты, на рынке останется 5% всех машин, существующих на рынке. Поскольку контроль вообще отсутствует, получать лицензию нет смысла. И сказать, что государство получает деньги от такси, нельзя. Чтобы урегулировать рынок, мы и предлагаем ввести пантентование.Следующий важный пункт – отмена обязательств по оформлению ФЛП. Это избавит водителей от необходимости самостоятельно подавать отчетность и платить налоги и взносы. Покупка патента будет одновременно уплатой всех сборов и налогов.– Не нужно требовать от таксистов обязательно становиться ФОПами, платить социальный взнос, а определить стоимость патента, скажем, в 400 гривен в месяц, что не затруднит ни водителя, ни клиента (потому что, как известно, любые налоги в итоге ложатся на плечи конечного потребителя). И в течение двух-трех месяцев 90% перевозок будут зарегистрированы, – уверен Сергей Старцев.Среди новаций – отмена обязательного наличия сертифицированного таксометра. Вместо него можно использовать смартфон. А вместо необходимости подавать документы в Укртрансбезпеку – лишь сообщение о начале деятельности, о чем будет свидетельствовать покупка водителем патента.Ну и, наконец, следует упростить проверки таксистов. Вместо проверки права заниматься хозяйственной деятельностью, лицензии, наличия таксометра, символики – проверять только наличие разрешения автомобильного индивидуального перевозчика (АИП).Дополнительно предлагается создать реестр перевозчиков и диспетчерских служб.– Регистрация всех такси невозможна на тех условиях, которые сегодня существуют в Мининфраструктуры, то есть через лицензирование. Мы предлагаем внесение в реестр по заявительному принципу, – говорит Сергей Старцев. – Законопроект предлагает вносить в реестр через Министерство инфраструктуры. В течение семи дней они будут рассматривать непонятно что, а потом вносить. По нашему мнению, схема эта должны быть сильно упрощена, иначе она тоже будет нерабочей. Допустим, тот, кто вносит в реестр перевозчика, должен иметь электронную подпись, например, какой-то директор информационной службы. Водитель зарегистрируется в реестре и будет на законных основаниях работать, если у него есть оплата на месяц или год по патенту. Вот, собственно, и все.Неудивительно, что при нынешнем абсолютно хаотичном рынке в Украине «взлетели» такие сервисы, как Uber, Uklon или Bolt, которые, не имея собственного автопарка и штата водителей, дали клиенту удобный сервис и определенную гарантию качества за счет возможности оценить водителей и внутренних механизмов контроля. Законопроект, по мнению, Сергея Старцева, позволит узаконить в Украине эти транснациональные службы такси и получать инвестиции.– На сегодняшний день этих служб нет в Украине. Да, есть рекламный офис, но даже отделения с юридическим лицом не существует. Они находятся в Нидерландах. Кстати, мало кто знает, что если потребителю что-то не понравится в Uber, он может получить возмещение в размере до тысячи евро! Правда, для этого нужно обратиться в суд в Нидерландах – по месту регистрации европейского отделения Uber, – говорит глава профсоюза таксистов. – После внесения в реестр эта служба будет существовать на законных основаниях. Сейчас, когда вы едете на том же Uber в Харькове, оплата снимается с вашей карточки и уходит прямиком в иностранный банк. Украина не получает ни копейки. Хотя когда такие службы заходили на наш рынок, их принимали с распростертыми объятиями в расчете как раз на инвестиции.Выгоды для всех участников процесса очевидны, подводит итог Сергей Старцев.Пассажиры получают повышение качества и безопасности перевозок при сохранении доступной цены, а также возможность страховых выплат в случае ДТП. Водители – упрощение регистрации, возможность разовой уплаты всех налогов и сборов, отсутствие необходимости общения с фискальными органами, упрощение формата проверок (проверяется лишь наличие патента).Не остается в накладе и государство.– Во-первых, государство получает эффективные рычаги контроля в связи с выходом рынка из тени и понимание, что собственно происходит на этом рынке. А во-вторых – инвестиции и поступления в бюджет от продажи патентов, – уверяет Сергей Старцев. – Государство для рынка такси реально ничего не делало, но хочет получать деньги с этого процесса. Рынок такси готов их давать. Вопрос – сколько? Когда хочется получить очень много, это ничем не заканчивается. И какие бы страшные штрафы не были прописаны в законе, он не будет выполнятся. А 400 гривен за патент – да, это небольшая плата государству, но лишний миллиард от такси в год ему не помещает. На момент начального контроля рынка нужно идти по минимальной цене. Со временем условия можно пересматривать. Если же человек хочет быть частным предпринимателем – это его право.