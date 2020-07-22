Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что харьковчанин взял в заложники людей в частном доме на Журавлевке.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, распространяемая в соцсетях информация о взятии заложников на Журавлевке - не соответствует действительности.Как стало известно, один из жителей города, который ранее уже привлекался за ложные заявления в полицию, сообщил, что вооружен и захватил заложников в одном из домовладений. Прибывшие на место правоохранители установили, что информация ложная, а сам заявитель вообще находится в другом месте.Сейчас местонахождение "шутника" устанавливается и решается вопрос о юридической квалификации его заявления согласно законодательству.