В Украине создадут список лиц, которые связаны с террористической деятельностью или находятся под международными санкциями. Порядок формирования списка утвердил Кабмин на заседании 22 июля.

Так, Госфинмониторинг обязан сформировать такой перечень на основании соответствующих судебных решений или информации международных организаций или других уполномоченных органов.Также правительство утвердило положение о единой информационной системе предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.Напомним, накануне в Луцке произошел теракт с захватом автобуса с заложниками. Террорист сдался, никто не пострадал.