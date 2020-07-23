В самый разгар сезона наиболее дешевым фруктом на харьковских прилавках остается заморский банан. В нынешнем году даже местные яблоки и абрикосы стоят дороже. Арбузы, по словам аналитиков, еще подешевеют, но цены все равно будут на треть выше, чем в такой же период прошлого года.

Дешевых яблок не будет

Вишня по цене курятины

Арбузы будут дешеветь

Несмотря на сезон, цены на плодоовощных прилавках харьковских рынков просто ужасают рядовых покупателей.– Купила полкило абрикос по 40 гривен за килограмм. Говорят, что везут из Мелитополя. Это самые дешевые. Ананасные – по 65–70 гривен, – делится наблюдениями бухгалтер Елена. – Считаю, что в сезон это очень дорого.Не отстают и пенсионерки, взвинтившие цену на местные, харьковские, абрикосы.– 35 гривен за килограмм, – строго заявляет старушка, торгующая около метро. – Ни копейки не уступлю, и не просите. Идите посмотрите цены на рынке. А у меня абрикосы наши, сегодня собранные, сладкие, сочные – разве с привозными сравнишь?– Да где же это видано, чтобы заморский банан стоил чуть ли не вдвое дешевле родных абрикосов – вон они, по 22 гривны в овощном киоске висят, – возмущается очередная покупательница.Между тем товар у предприимчивой бабульки уходит на ура – за сорок минут два ведра абрикос продала.Бывшая учительница Марина Сергеевна взяла персиков и нектаринов. Говорит, собралась в гости к внукам – гостинец повезет.– Очень дорого. Персики по 70 гривен взяла, «Белый лебедь» называются. Были и другого сорта – по 50 гривен, но продавец не рекомендовала, сказала, что очень жесткие, недозревшие, – показывает покупки женщина. – Нектарины по 55 гривен купила. Это внукам – сама и не пробовала. Разве ж с моей пенсии могу себе такой деликатес позволить?Пенсионерка Надежда Викторовна присматривается к традиционным для нашего края фруктам. Хотя цены ее тоже не радуют.– Яблок на рынке очень мало и всего, по-моему, один сорт – по 30–35 гривен за килограмм. Продавец говорит, что это «Слава победителям», но, думаю, лукавит, потому что вкус совсем не тот, – говорит женщина. – В прошлом году брала яблоки в это время по 15 гривен. А сейчас все такое дорогое, что и не подступиться. Беру то, что доступнее. Слив вот полкило по 20 гривен купила. Но честно говоря, если просто так есть – удовольствия не получишь. А вот на компот – в самый раз. Видела сливы и по 50–55 гривен. Наверное, повкуснее будут – не знаю, не пробовала.Григорий Афанасьевич пристроился у выхода из метро на Салтовке со своим «Белым наливом». Яблоки с виду не ахти – мелковаты и зеленоваты. Однако цена все та же – 30 гривен за килограмм. Говорит, что яблок в этом году мало, потому задешево не отдаст.– Как яблоки? – спрашиваю. – Спелые?– Спелые, дочка, сладкие, сочные, – уверяет дед, но на пробу не дает.Обманул все-таки: сочные, но при этом такие кислые, что аж зубы сводит.Производители заявляют, что из-за неблагоприятных погодных условий в весенний период в этом году сезон яблок начался на неделю позже, а цены выросли в два раза по сравнению с началом прошлого сезона. Как сообщают аналитики проекта EastFruit, цены на первые партии ранних яблок украинские хозяйства установили на уровне 15–24 гривен за килограмм, что в среднем почти в два раза дороже, чем в начале прошлого сезона. Активность оптовых покупателей пока довольно низкая, так как местные садоводы предлагают ранние яблоки небольшими объемами, более крупные партии фруктов должны появиться на рынке со дня на день. При этом и спрос на ранние сорта яблок на сегодняшний день оценивается как сдержанный, несмотря на то, что в текущем сезоне валовый сбор этих фруктов существенно ниже прошлогоднего. Украинские садоводы надеются, что темпы сбыта яблока ускорятся, а цены начнут расти с выходом на рынок яблок более поздних сортов.К ягодам вообще не подступиться. Прилавки буквально ломятся от разнообразия, да цены отпугивают: черная смородина – 65–80 гривен за килограмм, красная – 65 гривен, голубика – 200–280 гривен, черника – более 300.– Черешня – по 90–120 гривен, но она уже отходит. Хотя и в сезон была дорогая – по 65–80 гривен, в прошлом году я покупала по сорок, – говорит молодая мама Виктория. – Однако и к нашей родной вишне, которой славится Украина, не подступиться – 50–55 гривен за килограмм. Это ни в какие ворота не лезет!– Да мало ее очень, померзла вся, – вступается за свой товар Нина, которая привезла ягоды из Липец. – Берите, пока есть. Скоро и вишня отойдет.Поворчав, Виктория все же купила ведерко.– Варенье сварю. Вишневое – наше самое любимое, – рассказывает она.А юрист Зоя берет малину – за три судочка по полкилограмма каждый отдала 180 гривен.– Перетру с сахаром. Будет на зиму лекарство от всех болезней и напастей. Надеюсь, и коронавирус испугается, – смеется женщина.Зато дешевеют арбузы, однако стоимость их все равно выше, чем в середине июля прошлого года. Чтобы не шокировать покупателей ценой полосатой ягоды, продавцы режут ее на четыре части и обертывают пищевой пленкой. Стоит такая четвертинка около 25 гривен, килограмм же предлагают по 10–15 гривен.– Я уже брал, правда, целый. Хороший арбуз, сладкий, не вялый, – рассказывает программист Максим. – Половинки и четвертинки не покупал даже в хорошие времена, а сейчас, на фоне коронавируса, – это вообще, я считаю, преступление. Однако никто такую торговлю, соблюдение санитарных правил не контролирует. Если и делают рейды, то показушные, о которых все продавцы знают и встречают проверяющих во всеоружии. А потом снова – ни маски, ни перчаток, разрезанные арбузы и дыни.По информации аналитиков проекта EastFruit, за неделю украинские фермеры снизили цену на арбузы в среднем на 42%. Стоимость ягоды упала из-за сезонного увеличения предложения, тогда как спрос и на внутреннем рынке, и со стороны экспортеров остается довольно сдержанным.– В сложившейся ситуации производители уже сегодня готовы вести отгрузку арбузов по цене 3–5 гривен за килограмм, – говорят эксперты.Однако, несмотря на снижение цен, арбузы на рынке все равно дороже в среднем на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты объясняют высокие цены тем, что в Украине значительно снизилось производство арбузов. Кроме того, фермеры были вынуждены пересевать средние и поздние сорта, поскольку насаждения пострадали из-за града.