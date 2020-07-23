По состоянию на 1 июля в стране было официально зарегистрировано 518 тысяч безработных. Половина из них имеют высшее образование, 33% окончили профессионально-техническое учебное заведение, а 17% – общеобразовательную школу.

Госслужба занятости провела исследование, в ходе которого выяснила, каков возраст, пол, образование безработных в Украине и кем они работали ранее, сообщает пресс-служба ведомства. Анализ показал, что женщины составляют 58% безработных, мужчины – 42%. Что касается возраста, то 31% безработных – молодежь до 35 лет, 29% --граждане от 35 до 44 лет, 40% – старше 45 лет.Около 22 тысяч человек из общего количества безработных (или 4%) имеют инвалидность, более девяти тысяч (2%) – бывшие участники АТО/ООС, свыше пяти тысяч (1%) – внутренне перемещенные лица.По данным службы занятости, 39, 5 тысячи (или 8%) безработных – люди, которым до пенсии по возрасту осталось десять и менее лет; 4,5 тысячи (около 1%) – выпускники учебных заведений.До увольнения 17% безработных работали в сфере торговли, 14% – в перерабатывающей промышленности, 13% – в госуправлении, обороне и соцстраховании. Еще 9% работали в сельском, лесном и рыбном хозяйстве.Среди тех, кому за период карантина (с 12 марта по 30 июня) удалось трудоустроиться, 54% нашли работу в сельском хозяйстве, 13% – в перерабатывающей промышленности, 11% – в торговле.