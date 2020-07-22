На счету членов группы 10 эпизодов преступлений.

Как сообщает пресс-служба областного главка, в течение последних двух месяцев в Богодуховское отделение полиции поступили сообщения от 15 жителей района, об автомобильных кражах.В ходе проведения оперативных мероприятий правоохранители установили и разыскали злоумышленников. Ими оказались трое безработных жителей Краснокутского района в возрасте от 25 до 30 лет. Двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности за кражи.Как выяснили следователи, правонарушители около двух месяцев, обычно в темное время суток, отслеживали оставленные без присмотра автомобили «ВАЗ» и специальной отмычкой открывали их. Далее они забирали из машин все, что попадало в руки - барсетки, деньги, видеорегистраторы, наборы ключей, запасные колеса, личные вещи владельцев, а также сливали бензин.Похищенное злоумышленники продавали, а деньги тратили на собственные нужды.По данным фактам следственными начато уголовное производство по ч. 2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет тюремного заключения.Сейчас следователи проверяют причастность злоумышленников к совершению других преступлений на территории города и района. Досудебное расследование продолжается.