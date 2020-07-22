Народный депутат Украины встретилась с громадой Дергачевского района и передала детский кардиограф в местную амбулаторию.

22 июля народный депутат Украины Юлия Светличная посетила Деграчевский район Харьковской области, где встретилась с представителями местной громады/«От обещаний и разговоров людям лучше не становится», - так говорят в Дергачевском районе. Люди требуют честного отношения к себе и экспериментировать больше не хотят. Хотят работать с теми, кого знают и кому доверяют», - рассказала надреп.По словам Светличной, сегодня люди очень обеспокоены отсутствием четкого плана относительно начала учебного года, образовательного процесса и решения эпидемиологической ситуации в области/«Увидела, что людей очень беспокоит, как будет организован образовательный процесс осенью, потому что ответа от власти они не услышали. Все молчат ... Наверное, планируют что-то «сообщить» людям в конце августа. Нет, мы против. Буду требовать от правительства и областной администрации не прятаться, а уже сейчас предоставить обществу четкий ответ: как они видят начало нового учебного года, какие прогнозы эпидемиологической ситуации и какие планируют варианты организации учебного процесса. Людям нужно планировать свою жизнь», - заявила Светличная на своей официальной странице в Facebook.Также народный депутат поддержала местную больницу. Вместе с командой Светличная передала детский кардиограф в Слатинскую амбулаторию.