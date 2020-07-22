Народний депутат України зустрілася з громадою Дергачівського району та передала дитячий кардіограф місцевій амбулаторії.

22 липня народний депутат України Юлія Світлична відвідала Деграчевскій район Харківської області, де зустрілася з представниками місцевої громади.«Від обіцянок і розмов людям краще не стає», - так кажуть в Дергачівському районі. Люди вимагають чесного ставлення до себе і експериментувати більше не хочуть. Хочуть працювати з тими, кого знають і кому довіряють », - розповіла надреп.За словами Світличної, сьогодні люди дуже стурбовані відсутністю чіткого плану щодо початку навчального року, освітнього процесу і рішення епідеміологічної ситуації в області.«Побачила, що людей дуже турбує як буде організований освітній процес восени, бо відповіді від влади вони не почули. Всі мовчать... Напевно, планують щось «повідомити» людям наприкінці серпня. Ні, ми проти. Буду вимагати від Уряду та обласної адміністрації не ховатися, а вже зараз надати суспільству чітку відповідь: як вони бачать початок нового навчального року, які мають прогнози епідеміологічної ситуації та які планують варіанти організації навчального процесу. Людям потрібно планувати своє життя», - заявила Світлична на своїй офіційній сторінці в Facebook.Також народний депутат підтримала місцеву лікарню. Разом з командою Світлична передала дитячий кардіограф Слатинській амбулаторії.