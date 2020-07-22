Полицейские оперативно установили личность "шутника" и задержали.

Как сообщают в пресс-службе ГУНП, днем, 22 июля, в Киевское отделение полиции поступило сообщение от неизвестного мужчины. Он заявил, что захватил здание по улице Бондаренковской. Также мужчина сказал, что у него есть взрывчатка и оружие, а в доме находится заложница.Прибывшие на место правоохранители установили, что по адресу находится дом, принадлежащий 41-летней женщине, которая находилась дома в полной безопасности и ее жизни ничего не угрожает."Принятыми мерами сотрудники полиции установили лицо, причастное к событию, и его местонахождение. Им оказался 50-летний харьковчанин, которого обнаружили по месту жительства по улице Солнечной. По предварительным данным, мужчина имеет конфликт с хозяйкой дома", - рассказали в ведомстве.В настоящее время решается вопрос о сообщение гражданину о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.