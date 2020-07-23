Полицейские обнаружили и изъяли наркотики из 42 «закладок». Всего более 100 граммов наркотического вещества. Стоимость изъятого по ценам «черного рынка» составляет 20 тысяч гривен.

Как сообщают в пресс-службе ГУНП, харьковские полицейские разоблачили деятельность преступной группы, которая с помощью интернета распространяла на территории Харькова и Харьковской области наркотические средства и психотропные вещества.Правоохранители установили, что злоумышленники создали Интернет-магазин, на страницах которого размещали сообщения о продаже запрещенных к обороту веществ. Прием заказов от потенциальных клиентов осуществляли через мессенджер с последующей оплатой с помощью электронного кошелька. Передача заказанного «товара» происходила через «закладки» на территории города Харькова и области.По результатам восьми обысков в домах правонарушителей изъяты наркотические средства, хранившиеся фигурантами с целью дальнейшего сбыта, упаковочный материал для них, а также компьютерную технику, средства связи, весы и банковские карточки, которые использовались с противоправной целью.В настоящее время установлены девять членов преступной группы, трое из которых задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В отношении них решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.