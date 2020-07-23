Обвиняемому грозит наказание вплоть до лишения свободы до трех лет.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в суд направлено обвинительное заключение в отношении следователя Новобаварского ОП ГУНП в Харьковской области, которого обвиняют в укрывательстве умышленного убийства.Следствие установило, что 8 ноября 2013 года на берегу реки Уды в Новобаварский районе Харькова, вблизи железнодорожной станции «Новая Бавария» был обнаружен труп мужчины. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины имела явно насильственный характер. По данному факту было начато уголовное производство.Проведение расследования было поручено следователю, который в дальнейшем занимал должность следователя Новобаварского отдела полиции ГУНП в Харьковской области.Капитан милиции, осознавая, что смерть мужчины была насильственной, решил скрыть убийство. Он внес недостоверные данные о закрытии уголовного производства в реестр, а также не направил копию соответствующего постановления прокурору и удерживал материалы уголовного производства в своем служебном кабинете."Перечисленные действия следователя привели к непринятию необходимых мер по установлению лиц, совершивших умышленное убийство, и повторного совершения ими аналогичного преступления при отягчающих обстоятельствах, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК Украины", - сообщили в прокуратуре.Обвиняемому грозит наказание в виде ареста на срок до трех месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.