Решается вопрос об объявлении подозреваемого в международный розыск.

Полицейские обнаружили три пистолетные кобуры, патрон от пистолета травматического действия, одежду, в которой подозреваемый находился на месте совершения преступления и его сумку.Как ранее сообщал Вечерний Харьков, 19 июля около часа ночи в полицию поступило сообщение о стрельбе по переулку Костюринский, в ресторане Panorama Lounge, в результате чего двое мужчин 37 и 27 лет получили ранения грудной клетки от травматического оружия.По данным фактам были открыты производства по ч. 4 ст.296 (хулиганство), а также по ст. 325 (нарушение санитарных правил) Уголовного кодекса Украины в отношении заведения, которое работало после 23:00."22 июля следователи и оперативные сотрудники полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 5 провели санкционированный обыск по месту жительства и регистрации мужа 1993 года рождения. В настоящее время ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины через мать, которая проживает вместе с ним. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет", - прокомментировали в полиции.Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемом меры пресечения в виде содержания под стражей и объявления его в международный розыск.