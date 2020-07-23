Специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Хайди Грау раскрыла детали договоренностей о полном прекращении огня на Донбассе.

В своем заявлении она перечислила меры по усилению режима прекращения огня с 27 июля 2020 года руководством Вооруженных сил Украины и руководством вооруженных формирований ОРДЛО.Они должны соблюдаться до полного урегулирования конфликта.Эти меры предусматривают:- запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон;- запрет на применение огня, включая снайперский;- запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности;- эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора ТКГ, который уведомляет об этом всех ее участников;- создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе;- ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена ТКГ;- вышеупомянутые меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными.В ОБСЕ пояснили, что под наступательными действиями следует понимать какие-либо попытки изменить позиционное размещение войск, которое сложилось на момент принятия заявления, включая дополнительное инженерное оборудование позиций и любое продвижение или перемещение вооруженных лиц в сторону противника. Речь идет также и о проведении разведывательных или диверсионных действий.Руководство ВСУ и вооруженных формирований ОРДЛО должны публично заявить об издании приказов с перечислением всех указанных мер.— Я надеюсь, что подтвержденные меры принесут долгожданную тишину в зону конфликта и больше спокойствия гражданскому населению, — резюмировала Грау.Накануне на заседании Трехсторонней контактной группы было принято решение о полном прекращении огня вдоль линии разграничения на Донбассе с 27 июля.В последние две недели боевики систематически нарушают режим прекращения огня на Донбассе. Это приводит к жертвам среди украинских военных.