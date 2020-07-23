Подозреваемым грозит от трех до семи лет лишения свободы.

21 июля правоохранители провели 5 обысков по месту жительства и работы двух мужчин, которые могут быть причастны к вымогательству у местного бизнесмена средств в сумме 40 тысяч евро и 1 миллиона 600 тысяч гривен.Как рассказали в пресс-службе полиции, накануне к правоохранителям обратился 34-летний мужчина, который сообщил, что неизвестные требуют у него крупную сумму денег, угрожая насилием и физической расправой. Согласно требованиям, бизнесмен должен перевести на банковский счет одного из злоумышленников 40 тысяч евро и 1 миллион 600 тысяч гривен.В ходе досудебного расследования и оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастных к преступлению лиц. Ими оказались двое жителей Киева, 36 и 35 лет. Правоохранители провели обыски по месту жительства и работы злоумышленников в Харькове и Киеве.Следователями Шевченковского отдела полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.