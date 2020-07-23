Строительство дороги через ТЦ «Барабашово» продолжается. На месте, где еще недавно стояли палатки активистов, снова работает техника.

Будущая дорога должна соединить Салтовку с центром города. Против ее строительства выступают предприниматели рынка «Барабашово», чьи торговые павильоны во время строительства будут демонтированы. Присоединились к противникам строительства и представители общественных организаций. Утром 20 июля они вышли на пикет, чтобы не позволить работать бульдозерам. Люди установили палатки и назвали свою акцию бессрочной.Однако днем неизвестные напали на протестующих и снесли палатки. В схватке пострадала девушка, говорят организаторы акции. По информации правоохранителей, относительно действий нападавших было составлено семь админпротоколов по статье, предусматривающей наказание за мелкое хулиганство. Пикетчики решили не оставаться ночью на месте строительства. Однако акцию прекращать не собираются.– Все произошло стремительно, – рассказывает председатель «Всеукраинской антикоррупционной палаты» Андрей Ильгов. – Сначала подошли двое, посмотрели, но мы не обратили внимания, потому что люди постоянно подходят, задают вопросы. Потом снова подошли и ушли – и тут же случилось нападение. Мы просто приняли решение не ставить в ночь палатки – надо для начала обеспечить безопасность людей.По информации правоохранителей, в полицию обратились представители Департамента строительства и дорожного хозяйства горсовета с заявлением о том, что неизвестные блокируют технику и нарушают закон. Открыто уголовное производство по статье УК за «Противодействие законной хозяйственной деятельности». В горсовете говорят, что для строительства имеются все необходимые согласования, и дорогу строят с целью разгрузить другие дорожные магистрали. Длина планируемой дороги – два с лишним килиметра.– Первый тендер проведен, есть компания-победитель, – говорит заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры Евгений Водовозов. – Сейчас управление капитального строительства готовится к следующим этапам тендеров, и когда они завершатся, мы сможем более подробно рассказать, во сколько городу обойдется строительство. Как пример, если расчетная цифра была 103 миллиона гривен на первый участок, то компания – победитель тендера предложила 96 миллионов с небольшим запасом.Закончить строительство дороги планируют в конце 2021 года. Однако протестующие будут требовать от горсовета провести экологическую экспертизу и экспертизу урбанистов.