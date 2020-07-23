В университете Глазго ученые установили, что уменьшение экранного времени снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и смерти.

Специалисты провели длительное масштабное исследование. В нем приняли участие 500 тысяч добровольцев в возрасте от 37 до 73 лет в период с 2006 по 2018 год.Оказалось, что меньше всего подвержены риску развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний те респонденты, ежедневное экранное время которых не превышало два часа.Ограничение использования смартфонов, ПК и других гаджетов до двух часов в день на 5,6% снизило бы смертность среди респондентов. А риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 8%.Доктор Хэмиш Фостер из университета Глазго отметил, что длительное экранное время приводит к малоподвижному образу жизни, который сам по себе негативно влияет на здоровье человека.