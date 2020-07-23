Коммунальщики определились с подрядчиком.Как сообщает "Dozorro", КП "Ритуал" Харьковского городского совета планирует заключить с ООО "Престиж Авто Харьков" договор на поставку VIP-катафалка Volvo V90 Nilsson 3-D Hearse. Соответствующее сообщение было опубликовано в системе электронных закупок ProZorro, передает «Харьковский антикоррупционный центр».
В случае подписания договора стоимость катафалке составит 5 миллионов 120 тысяч гривен.
"Владельцем ООО "Престиж Авто Харьков" является депутат Харьковского горсовета, друг мэра Харькова Геннадия Кернеса - Игорь Арих. Также совладельцами предприятия является брат депутата Дмитрий Арих, и сын Денис. Руководителем фирмы значится Иван Гуляев, помощник Игоря Ариха.
Единственным конкурентом на аукционе в ООО "Престиж Авто Харьков" было львовское ООО "Империя Моторз", которое предложило поставить такой же Volvo V90 Nilsson 3-D Hearse, но на 4 тысячи гривен дороже", - сообщают антикоррупционеры.