Ослаблять карантин могут в 18 областях, включая Харьковскую, и в Киеве.

По состоянию на 23 июля в Харьковской области не превышен ни один показатель из четырех, необходимых для ослабления карантина. Это стало известно из соответствующей таблицы Министерства охраны здоровья Украины.Согласно таблице, загруженность кроватей в регионе составляет сегодня 17,18% при норме менее 50%. Охват тестированием - 49,07 на 100 тысяч населения (должен быть не менее 24 на 100 тысяч населения), процент выявления заболеваемости - 10,57% (норма - менее 11%) и динамика заболеваемости составляет - 7,25% (норма - менее 10%).Кроме Харьковской области ослаблять карантин разрешили Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областям и Киеву. Показатели превышены в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и Черниговской областях.Отметим, в субботу МОЗ не опубликовало таблицу с критериями для ослабления карантина. С воскресенья, 19 июля, в Харьковской области эти критерии выходили за норму. Так, 19 июля были превышены процент выявления и динамика - 11,77% и 10,63% соответственно. В понедельник и во вторник в регионе снова превысил норму процент выявления и составлял 11,54% и 11,45%. В среду этот показатель равнялся 11,47%.Напомним, если в течение трех дней область не соответствует критериям МОЗ, должна собираться региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, чтобы принимать решение об усилении карантинных ограничений. Однако пока в Харьковской области комиссию не созывали.