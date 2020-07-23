Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как рассказали в пресс-службе полиции, 23 июля правоохранители провели санкционированный обыск в квартире жителя Харькова, в ходе которого полицейские обнаружили компьютерную технику с запрещенным контентом в виде детской порнографии.На данный момент все вещественные доказательства изъяты."Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Досудебное расследование продолжается.", - сообщили в ведомстве.