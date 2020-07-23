На КП «Харьковводоканал» продолжается плановая работа по подготовке объектов водоснабжения и водоотведения к работе в осенне-зимний период.

Об этом в эфире программы «Харьковские известия» сообщил заместитель генерального директора - директор комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Владлен Волков.- Мы своевременно и качественно выполняем комплекс мероприятий по подготовке предприятия к работе в отопительный сезон. Это и планово-предупредительные работы на водопроводных насосных станциях, капитальные и текущие ремонты электрического и механического оборудования. Большое внимание уделяем поддержанию соответствующего состояния водоводов. В этом году уже заменили более 10 км водопроводных сетей и 125 гидрантов, проводим замену люков, задвижек и ремонты колодцев, - отметил Владлен Волков.Заместитель генерального директора рассказал, что за последние годы на предприятии существенно увеличились объемы перекладок водопроводных сетей различного диаметра. Так, за последние пять лет было переложено более 100 км технически изношенных сетей водоснабжения, что значительно превышает объемы прошлых лет. В этом году планируется переложить не менее 25 км водоводов.