Мне присвоили вторую группу инвалидности по общему заболеванию – есть заключение МСЭК. Объясните, пожалуйста, какие документы подготовить и куда их подать для оформления пенсии по инвалидности? Виктор

Полная или частичная потеря здоровья дает человеку право на получение статуса нетрудоспособного (ограниченно трудоспособного) и оформление пенсии по инвалидности. При этом период, в который была приобретена инвалидность – до принятия на работу, во время трудовой деятельности или после ее окончания, – не играет роли при назначении пенсионных выплат.Процедура оформления, размер пенсии и продолжительность выплат зависят от степени утраты трудоспособности (I, II, III группа) и причин инвалидности:– профзаболевания или трудовое увечье;– общее заболевание (в том числе увечья, не связанные с работой, инвалидность с детства).Оформление, назначение и выплата пенсии людям, инвалидность которых вызвана профессиональным заболеванием или трудовым увечьем, проводится в соответствии с ЗУ «Об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности». Для инвалидов общего заболевания первой, второй и третьей группы пенсионные выплаты назначаются по нормам закона №1058-IV.Полный список документов на пенсию по инвалидности регламентирован Порядком предоставления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий. Закон предусматривает единый перечень справок и выписок, которые подаются в Пенсионный фонд для оформления пенсионных выплат инвалиду I, II или IIIгруппы. Для получения пенсий инвалидам нужно иметь следующие документы:– заявление на пенсию по инвалидности;– паспорт, идентификационный код;– выписка из акта осмотра МСЭК;– документы о стаже и зарплате;– фотография (для выдачи пенсионного удостоверения).Для военнослужащих срочной службы, кроме вышеуказанных документов для назначения пенсии по инвалидности, необходимо подать копию свидетельства о болезни, выданную и заверенную военным комиссариатом по месту снятия с воинского учета, или справку военно-врачебной комиссии. Если инвалидность наступила после увольнения со службы, подается справка из военкомата о прохождении военной службы с указанием даты призыва, даты и основания увольнения и заключение МСЭК о том, что инвалидность связана с прохождением военной службы.