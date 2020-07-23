Доллар подорожал еще на 11 копеек, евро – на 51 копейку.

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на четверг, 23 июля, на уровне 27,7798 грн/доллар, гривна к доллару просела на 11 копеек (27,6647 грн/доллар в среду, 22 июля), к евро – просела на 51 копейку, курс установлен на уровне 32,1898 грн/евро (22 июля – 31,6719 гривен), 10 рублей – 3,9226 грн/рубль (22 июля – 3,9082 гривны).Ранее новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что не видит оснований для вмешательства в ситуацию на валютном рынке, тем более, что тренд изменился в сторону укрепления гривны.Экс-глава Нацбанка Яков Смолий рассказал, как представители власти требовали от него принимать экономически необоснованные решения, которые могли бы нанести ущерб экономике страны: ослабить курс гривны и запустить дополнительную эмиссию для покрытия дефицита бюджета.