Украина и Евросоюз подписали меморандум о новой программе макрофинансовой помощи. Программа рассчитана на 12 месяцев.

Об этом во время визита в Брюссель сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в четверг, 23 июля.Он напомнил, что это уже пятая программа макрофинансовой помощи Евросоюза с 2014 года.– Украина – единственный партнер ЕС, которая получила 5 млрд евро макрофинансовой помощи (с 2014 года, включая новую программу – ред.). Это самый большой пакет ЕС. Продолжительность этой программы – 12 месяцев, процент – 0,125, – отметил премьер.Шмыгаль добавил, что Верховная Рада еще должна ратифицировать меморандум о взаимопонимании. После этого в течение недели Украина получит 600 млн евро.– 1,2 млрд евро для Украины – это самый большой транш Еврокомиссии в рамках "исключительной" программы макрофинансовой помощи, которая предусмотрена для 10 стран и направлена на преодоление негативных последствий пандемии, – подчеркнул премьер.Напомним, 20 мая Евросоюз окончательно утвердил 1,2 млрд евро для Украины. Такое решение принял Совет ЕС. Тогда отмечалось, что Киев получит эти деньги только при сотрудничестве с МВФ.