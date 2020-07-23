Молодые вареные початки содержат в себе огромное количество витаминов и минералов.

Сейчас сезон кукурузы. Многие спешат насладиться вкусным лакомством, скупая початки в неимоверных количествах. Действительно, кукуруза или маис, как ее называют в большинстве стран, - кладезь витаминов. Среди них витамин E, а также витамины группы B, K, PP, D,C, фосфор, калий, магний, медь и никель. Добавьте к этому полезные жирные и эфирные масла, кислоты и другие вещества, чтобы понять, что кукуруза не только вкусно, но и полезно.Доказано, что кукуруза уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, инфарктов, диабета. Помогает сохранить зрение и повышает тонус желчного пузыря.В 100 граммах кукурузы содержится 365 калорий, но при этом, несмотря на это, маис считается диетическим продуктом, так как уменьшает аппетит.Кукурузное масло богато фосфатидами, благотворно действующими на работу головного мозга, полезно оно при профилактике и лечении атеросклероза. Считается, что кукурузное масло намного полезнее подсолнечного, с его употреблением улучшается общее самочувствие, нормализуется сон, снижается уровень холестерина в крови.Кому не следует употреблять кукурузу, так это людям с язвами желудка и двенадцатиперстной кишки.Стоит воздержаться от употребления кукурузы людям с повышенной свертываемостью крови и тромбофлебитом. Кукуруза способна вызывать обострения.Самый простой способ приготовления кукурузы - это просто положить ее в холодную воду, довести до кипения и варить минут 15-20 до готовности. Перед употреблением достаточно просто посыпать солью, чтобы насладиться вкусным ужином.Кукурузу можно также готовить в микроволновке, на гриле, добавлять ее в салаты и супы.