В государственном учреждении «Покровская исправительная колония (№17)» проведено обследование внутренней и внешней запрещенной зоны. В мероприятии приняли участие лица рядового и начальствующего состава.

С помощью лошади в колонии были проверены уязвимые места, которые могут быть использованы заключенными для побега. Также с помощью специальных средств сотрудники обследовали законсервированные здания, прилегающие к охраняемому периметру учреждения. Во время проверки следов, подкопов, проломов и других приготовлений к побегу не обнаружено.Первый заместитель начальника учреждения полковник внутренней службы Андрей Клименко отметил, что проведение подобных мероприятий дает возможность руководству учреждения предупредить приготовления осужденных к побегу.