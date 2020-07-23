В каскаде водохранилищ на Днепре обнаруживают обитателей морских лиманов.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации рыболовов Украины в четверг, 23 июля.В частности, в Днепре в районе Киева зафиксировали морскую рыбу-иглу и мелкую медузу."Если три года назад рыбу-иглу и некоторые виды бычков можно было встретить только в Дельте Днепра и на Каховском водохранилище, то сегодня они в изобилии встречается прямо в столичных заливах. Насчет мелкой медузы, то это Craspedacusta sowerbii или амазонская пресноводная медуза из Южной Америки. Несколько лет назад можно было увидеть ее единичные экземпляры, но в этом году в некоторых заливах, как в киселе плаваешь. Данная медуза – пришелец. Она не свойственна нашей отечественной природе, скорее всего, попала в воды Днепра из чьего-то аквариума. Этот вид происходит родом от настоящих медуз, схожий с ними по структуре, имеет щупальца, то есть это настоящая, полноценная медуза, правда, несколько в уменьшенном виде от своих морских родственников", - передают в ассоциации.В организации подчеркивают, что появление морских обитателей в днепровских водах свидетельствует о катастрофическом состоянии Днепра."Они живут в столичной акватории прямо под «окнами» Верховной Рады, и это яркая демонстрация ненадлежащего отношения к крупнейшей реке страны. Так же стоит сказать, что Днепр катастрофически зарастает и мелеет. Только в столичной акватории 57 отмелей, которые через три-пять лет могут превратиться в острова, если не принять экстренных мер", - добавили эксперты ассоциации.