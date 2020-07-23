Об этом идет речь в сюжете, снятом журналистами телеканала «р1».

Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, по состоянию на 23 июля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 2354 случая заболевания коронавирусом.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 4 822 подозрения на COVID-19, из которых 3 203 случая подтверждено. Под подозрением остаются 142 человека, из них 134 - жители Харькова. Также за это время 1 807 пациентов выздоровели, 120 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 23 июля в Украине зафиксировано 856 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине - 61 851 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, 1 551 человек умер, 34 000 пациентов выздоровели.