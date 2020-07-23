Сегодня, 23 июля, сообщается, что повышение минимальной заработной платы отразится на уровне инфляции, безработице, учетной ставке, а также на показателях бюджета Украины.

Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.– Если смоделировать ситуацию и будет повышение минимальной зарплаты, причем достаточно существенное, это будет влиять на макроэкономические показатели, это будет влиять на показатели бюджета, на инфляцию, на безработицу (…) и, соответственно, на реакцию НБУ с точки зрения процентной ставки, – сказал Сологуб на пресс-брифинге НБУ.Специалист уточнил, что при сохранении минимальной заработной платы на прежнем уровне (4, 723 тыс. грн) инфляция сохранится в целевом диапазоне (4-6%).Он также отметил, что в своем базовом макропрогнозе правление НБУ не изменяло предыдущие предположения относительно роста минимальной зарплаты, поскольку не видело планы по повышению показателя "на бумаге".– У Украины был опыт 2017 года, когда повышение минимальной заработной платы влияло на дефицит государственного бюджета, монетарную политику, уровень инфляции и так далее. То есть нужно понимать, что это только часть уравнения - если вы повышаете минимальную заработную плату, это также изменяет другие макроэкономические параметры, – добавил он.Напомним, президент Владимир Зеленский поставил Кабинету министров задачу повысить уровень минимальной заработной платы в Украине. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о предварительном графике ее повышения: с 1 сентября этого года она будет увеличена до 5 000 грн, с 1 января 2021-го - до 6 000 грн, а с 1 июля 2021 года - до 6 500 грн.Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины, помимо роста международных резервов, ожидает постепенного роста инфляции до 4,7% по итогам 2020 года.