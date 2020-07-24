Власти Украины будут решать текущие потребности страны с помощью средств Евросоюза, выделенных в рамках макрофинансовой помощи.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге в Брюсселе в четверг, 23 июля.– Это экстренная макрофинансовая помощь Евросоюза. Он призвана обеспечить макрофинансовую стабильность. Этот прямой транш для Украины будет потрачен на текущие вопросы в связи с коронавирусом и поддержанием макрофинансовой стабильности экономики Украины, – заявил он.Напомним, 23 июля Украина и ЕС подписали меморандум о новой программе макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. Верховная Рада еще должна ратифицировать меморандум о взаимопонимании. После этого в течение недели Украина получит 600 млн евро.Ранее сообщалось, что 20 мая ЕС окончательно утвердил 1,2 млрд евро для Украины. Тогда отмечалось, что Киев получит эти деньги только при сотрудничестве с МВФ.