Тройное ДТП произошло 20 июля примерно в полшестого утра на ул. Полтавской в Краснограде Харьковской области. Авария случилась в результате полицейской погони.

Водитель автомобиля Chevrolet Аveo нарушил правила дорожного движения на ул. Харьковской – проехал через зеленое насаждение по улице с односторонним движением, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области. Это заметили полицейские, патрулировавшие город на автомобиле Renault Dokker. Правоохранители потребовали от водителя остановиться, однако тот проигнорировал требование и продолжал двигаться по городу с превышением скоростного режима.Через некоторое время в результате резкой остановки Chevrolet на красный сигнал светофора служебный автомобиль Renault въехал в него. Chevrolet, в свою очередь, ударил Hyundai, который стоял впереди. В результате дорожно-транспортного происшествия никто из граждан не пострадал.В результате освидетельствования выяснилось, что сорокалетний водитель Chevrolet Аveo находился в состоянии алкогольного опьянения.В отношении мужчины составлены административные материалы по ч. 1 ст.122 (превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения), ч. 1 ст. 122-2 (невыполнение водителями требований об остановке) и ч. 1 ст. 130 (управление транспортом лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.