Возможности для будущих переговоров с Россией по оккупированному ею Крыму нет.

Такое мнение выразил экс-специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью Крым.Реалии.По его словам, он говорил об этом с российскими чиновниками, и они отказывались что-либо обсуждать: "Они говорят: "Нет, проблем нет, Крым – это часть России, здесь не о чем говорить". Я пока не вижу возможности для будущих переговоров".Однако Волкер уточняет, что должно быть мощнее международное давление на Россию: "Вот здесь нам нужны США, Великобритания, Франция, Германия, а может и НАТО".Международное сообщество должно постоянно подчеркивать проблему захвата Крыма и постоянно усиливать давление на Россию, заявил он.РФ оккупировала Крым в 2014-м. Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия РФ, против которой были введены санкции. За проведение Москвой "выборов" с участием Крыма МИД Украины назвал Госдуму РФ нелегитимной.