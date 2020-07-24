У меня небольшое производство, которое я был вынужден остановить в связи с карантином. Объясните, как оформить сокращение деятельности предприятия, чтобы получить помощь по частичной безработице? Николай

Как разъяснили в Гоструда, основанием для получения пособия по частичной безработице на период карантина является потеря застрахованными лицами заработной платы или ее части в результате вынужденного частичного или полного сокращения предусмотренной законодательством продолжительности рабочего времени в связи с остановкой или сокращением деятельности из-за карантина.Действующим законодательством о труде не определена процедура остановки или сокращения деятельности из-за карантина. В связи с этим не может применяться порядок введения изменения существенных условий труда, предусмотренный статьей 32 КЗоТ. Кроме того, остановка или сокращение деятельности субъектов хозяйствования, предусмотренный постановлением о введении карантина № 211 не является простоем, определенным статьей 34 КЗоТ.Таким образом, остановка (сокращение) деятельности оформляется приказом собственника или уполномоченного им органа при наличии условий, предусмотренных постановлением №211.