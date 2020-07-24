Минобразования выступает за то, чтобы учебный год начался 1 сентября, а учебный процесс проходил, как и раньше, в классах, аудиториях, лабораториях, спортзалах. Однако будут действовать карантинные ограничения, сообщила пресс-служба МОН.

- Подавляющее большинство соискателей образования 1 сентября традиционно пойдут в учебные заведения. Министерство выступает за то, чтобы учебный процесс проходил, как и раньше, в классах, аудиториях, лабораториях, спортзалах. Но с учетом карантинных ограничений. Органы управления образованием, руководители учебных заведений получат подробные алгоритмы и разъяснения относительно возможных действий и решений в условиях адаптивного карантина. Мы находимся в постоянном контакте с коллегами из Министерства здравоохранения, с Главным государственным санитарным врачом, отрабатываем различные сценарии, - отметил исполняющий обязанности Министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.В Минобразования напомнили, что с 1 августа 2020 в зависимости от эпидемической ситуации в каждом из регионов или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается один из уровней эпидемической опасности распространения COVID-19 - "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный". Уровень определяет Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по результатам оценки эпидемических показателей в регионе.В частности, на территории регионов с "оранжевым" уровнем опасности запрещено посещать учебные заведения соискателями в группах более 20 человек, кроме учреждений дошкольного и общего среднего образования.На территории регионов с "красным" уровнем опасности соискателям образования запрещено посещать учебные заведения.На территории регионов, с "оранжевым" и "красным" уровнем эпидемической опасности органы государственной власти и местного самоуправления могут применять дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия в рамках компетенции.Правительство также разрешило проводить аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в отдаленном (дистанционном) режиме, а также принимать решения об условной (отложенной) аккредитации образовательных программ без проведения или с частичным проведением аккредитационной экспертизы до 1 сентября 2020 года.