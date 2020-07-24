Планируем всей семьей отправиться на море. Собираемся ехать на поезде. У нас двое детей. Скажите, какие льготы предусмотрены для детей в поездах? И на какой возраст они распространяются? Нина Сергеевна, бабушка

Как разъяснили в АО «Укрзалізниця», дети в возрасте от шести до 14 лет совершают поездки в пассажирских вагонах всех категорий с оплатой стоимости проезда в размере 75% стоимости проезда взрослого пассажира.Дети до шести лет, не занимающие отдельное место, имеют право на бесплатный проезд без проездного документа. Перевозка детей на указанных условиях осуществляется в течение года без ограничения количества поездок, категории поезда и вагона.Дети до 14 лет допускаются к перевозке в пассажирских поездах только в сопровождении взрослых.В случае проезда по территории Украины в поездах формирования иностранных дорог скидка предоставляется детям в возрасте от пяти до десяти лет.Студенты высших учебных заведений I–IV уровней аккредитации и учащиеся профессионально-технических учебных учреждений для проезда в поездах пригородного и междугородного сообщения покупают билеты за половину их стоимости в общих и плацкартных вагонах, вагонах 2–3 класса всех категорий поездов междугородного сообщения, а также во всех вагонах региональных поездов и в поездах пригородного сообщения (Постановление Кабмина от 5 апреля 1999 г. №541)При проезде в вагонах высшей категории типа СВ, купе и в вагонах 1-го класса, кроме поездов категории «Региональный поезд», для студентов установлена полная стоимость проездного документа.Льготный проезд в пассажирских поездах внутреннего сообщения студентам и учащимся оформляется в случае, когда статус студента (учащегося) подтверждается данными, содержащимися в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, созданной в соответствии с постановлением Кабмина от 13.07.2011 г. №752. Основанием для оформления проездного документа со скидкой является студенческий билет установленного образца, форма которого утверждена соответствующим нормативным документом МОН Украины. Оформление проезда по документам не установленного образца не допускается.Другие скидки при пользовании услугами железнодорожного транспорта не предусмотрены нормативно-правовыми актами.В «Укрзалізниці» обращают внимание, что посадка в поезд лиц, осуществляющих поездку по полным, льготным, в том числе бесплатным и групповым, проездным документам, осуществляется при условии наличия проездного документа и документа, удостоверяющего личность.Посадка в поезд детей до 16 лет осуществляется по предъявлению документов, удостоверяющих возраст ребенка (свидетельства о рождении ребенка, нотариально заверенной копии свидетельства, паспорта одного из родителей, в котором есть запись о ребенке, паспорта гражданина Украины, загранпаспорта).