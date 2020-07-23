Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы.Следователи Государственного бюро расследований задержали сотрудника одного из Киевских подразделений СБУ во время сбыта боеприпасов.
"По предварительной информации ведомства, сотрудник СБУ наладил механизм сбыта оружия и боеприпасов гражданским лицам. Так, в ходе следствия следователями задокументирован факт сбыта жителю Харькова автомата «АКС-74», 5 магазинов к нему и более 1200 патронов калибра 5.45 мм. на сумму 1500 долларов США.
22 июля следователи ГБР задержали сотрудника СБУ во время сбыта очередной партии патронов и двух предметов, которые внешне похожи на гранаты, в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Во время обыска по месту жительства задержанного, а также в одном из хранилищ в Харькове, обнаружено и изъято 3500 патронов, автомат «АКС-74» и 2 гранаты, которые внешне похожи на боевые", - сообщили в ГБР
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины), а также избрания ему меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.
В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.