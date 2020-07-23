Полиция устанавливает личность нападавшего.

23 июля на улице Льва Ландау неизвестный совершил ограбление отделения Укрпочты.

"В 16:17 поступила информация о том, что в помещение почты на улице Льва Ландау зашел неизвестный мужчина в «Балаклава» и под угрозой применения палки заставил открыть сейф. Затем злоумышленник связал кассира и закрыл вместе с другой работницей в подсобке. После чего завладел деньгами и скрылся", - сообщили в пресс-службе ГУНП.

Предварительно, мужчина завладел деньгами из сейфа в сумме 30 000 гривен. На поиски злоумышленника ориентированы наряды полиции.

Личность нападавшего устанавливается.

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