Полиция устанавливает личность нападавшего.23 июля на улице Льва Ландау неизвестный совершил ограбление отделения Укрпочты.
"В 16:17 поступила информация о том, что в помещение почты на улице Льва Ландау зашел неизвестный мужчина в «Балаклава» и под угрозой применения палки заставил открыть сейф. Затем злоумышленник связал кассира и закрыл вместе с другой работницей в подсобке. После чего завладел деньгами и скрылся", - сообщили в пресс-службе ГУНП.
Предварительно, мужчина завладел деньгами из сейфа в сумме 30 000 гривен. На поиски злоумышленника ориентированы наряды полиции.
Личность нападавшего устанавливается.