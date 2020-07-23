Злоумышленницей оказалась 31-летняя жительница города Харькова.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 22 июля в полицию поступило сообщение о том, что возле дома по улице Валентинивський женщина ведет себя подозрительно и, возможно, делает «закладки».Прибывшие на место полицейские выявили женщину, у которой обнаружили 20 полимерных пакетов с синтетическим наркотическим средством - «соль». Также злоумышленница сообщила, что успела сделать «закладку», с которой полицейские изъяли еще 9 пакетов. Наркотики женщина получила от интернет-магазина, в который устроилась работать «закладчицей».На данный момент следователи внесли информацию в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.