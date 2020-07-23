Об этом Наталья Попова рассказала на своей странице в Facebook.Харьковская волонтер Наталья Попова, которая ранее работала советником главы ХОГА Алексея Кучера по медицинским вопросам объяснила причину своего увольнения.
По словам Поповой, которая ранее активно занималась поддержкой региональной медицины, защищала медиков и освещала проблемы в инфекционной больнице, в руководстве области ее не слышали.
"К сожалению, за это время я пришла только к таким выводам: я ошиблась, я не смогла, эту систему изменить нельзя. К сожалению, меня не слышат, и губернатор меня не услышал", - прокомментировала свое увольнение волонтер.