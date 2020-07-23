Об этом Наталья Попова рассказала на своей странице в Facebook.

Харьковская волонтер Наталья Попова, которая ранее работала советником главы ХОГА Алексея Кучера по медицинским вопросам объяснила причину своего увольнения.По словам Поповой, которая ранее активно занималась поддержкой региональной медицины, защищала медиков и освещала проблемы в инфекционной больнице, в руководстве области ее не слышали."К сожалению, за это время я пришла только к таким выводам: я ошиблась, я не смогла, эту систему изменить нельзя. К сожалению, меня не слышат, и губернатор меня не услышал", - прокомментировала свое увольнение волонтер.