Депутат прокомментировал увольнение Натальи Поповой с должности советника главы ХОГА.Депутат Харьковского областного совета Дмитрий Булах прокомментировал увольнения волонтера Натальи Поповой с должности советника главы областной администрации Алексея Кучера по вопросам медицины. Об этом Булах написал на своей странице в Facebook.
«Все очень просто - нет у нас главы ХОГА. В полноценном смысле. К сожалению. Я не открываю многим секрет, но для кого-то это может быть новостью. Это симулякр. Не получилось, не срослось. В силу разных причин. Но результат такой, какой есть.
Поэтому и быть советником она отказалась. Ибо это просто не работает. Машинка не едет. Вот и всё!»? - подчеркнул Булах
Напомним, волонтер Наталья Попова, которая ранее работала советником главы ХОГА Алексея Кучера по медицинским вопросам объяснила причину своего увольнения тем, что в руководстве области ее не слышали.