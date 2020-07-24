Об этом рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.В эфире "Украинскому радио" главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что вакцина от коронавируса COVID-19, которая разрабатывается китайской компанией, ориентировочно будет стоить 1 тысячу гривен.
“Уже мы хоть знаем, сколько ориентировочно может стоить вакцина. Первая, кто озвучил, – это компания из Китая, которая уже в третьей клинической стадии и первая в списке Всемирной организации здравоохранения среди разработчиков. Она говорит, что вакцина будет стоить около 20 долларов, то есть около 500 гривен – 1 доза. И будет их вакцина требовать двукратного введения. Я еще не могу сказать – это через неделю, через два, через месяц (появится вакцина, – ред.), поскольку еще проводятся клинические исследования, инструкции нет, препарат не зарегистрирован. Но мы уже знаем, что ориентировочно где-то 1000 гривен нужно будет для того, чтобы защитить человека в Украине“, – заявил Ляшко.