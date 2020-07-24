Во время лечения от коронавирусной инфекции, у 39-летнего мужчины случился инсульт.

В Харькове скончался 39-летний пациент областной инфекционной больницы, у которого ранее, во время лечения от коронавирусной инфекции COVID-19, случился инсульт."Поскольку в 22-й больнице с инсультами бороться не могут, потому что она для этого не пригодна, было решено перевезти парня в какую-нибудь профильную больницу. И тут началось.На специализированной скорой (для зараженных ковидом, а не для инсультников и сердечников) его привезли сначала в одну харьковскую больницу. (А вопросы медицинской помощи при инсульте - это обычно вопрос максимум нескольких часов.) Он еще был в сознании и дышал самостоятельно.В этой больнице парня принимать отказались, потому что ... у него ковид!", - написал на своей странице в Facebook Александр Ружанский, который первым сообщил о случившемся.По словам Ружанского, в другой больнице пациента тоже отказались принимать, по причине того, что мужчина прописан в районном центре области."Поскольку эта вакханалия продолжалась почти целый день, организм больного без нужного медицинского вмешательства практически не выдержал, парень потерял сознание и впал в кому прямо в машине скорой, после чего врачи скорой вынуждены были вернуться в инфекционку, где парня положили в реанимацию и подключили к ИВЛ".Как стало известно позже, мужчина скончался.Комментируя трагедию, в Харьковской областной государственной администрации заявили, что по данному факту создана комиссия, которая должна установить все обстоятельства смерти пациента."Департамент создал клинико-экспертную комиссию, с сегодняшнего дня она работает. О результатах работы и выводах обещают сообщить дополнительно", - заявили в администрации.