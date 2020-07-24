Транспортное средство загорелось во время движения.

Как сообщают в ГСЧС, 23 июля в 21:38 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в автомобиле вблизи поселка Уды Золочевского района.Прибывшие на место пожарные установили, что огнем полностью был охвачен УАЗ «PATRIOT». В результате возгорания, автомобиль был полностью уничтожен."Пожар локализован в 22:15, а ликвидировали - 22:30. Травмированных и погибших на пожаре не выявлено. Непосредственно пожар возник в автомобиле, который двигался по дороге. Причина его возникновения устанавливается", - сообщили в ведомстве.